Usa: Pennsylvania, uomo condannato per aver pianificato attentato contro una chiesa

- Un cittadino statunitense è stato condannato a più di 17 anni in un carcere federale per aver fornito “sostegno materiale” alle attività dello Stato islamico nel Paese. In una nota, il dipartimento della Giustizia ha spiegato che si tratta di Mustafa Mousab Alowemer, uomo di 24 anni residente a Pittsburgh, in Pennsylvania. A settembre, l’uomo si è dichiarato colpevole di aver tentato di fornire sostegno allo Stato islamico nell’organizzazione di un attentato contro una chiesa della città. “Alowemer ha ammesso di aver pianificato un attacco dinamitardo contro una chiesa a Pittsburg, in nome dello Stato islamico: la divisione per la sicurezza nazionale del dipartimento della Giustizia è stata creata proprio per proteggere il Paese da minacce del genere, e continueremo a monitorare la situazione”, ha commentato Matthew Olsen, assistente del procuratore generale Usa per la sicurezza nazionale. (Was)