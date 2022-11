Nadef: Bergesio (Lega), risultati importanti a sostegno di famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo, in poco tempo, ha già raggiunto obiettivi importanti liberando risorse a sostegno di famiglie e imprese contro il caro energia. È necessario mettere in campo azioni a lungo termine: destinare circa 9 miliardi nel 2022, portando la disponibilità di risorse a oltre 21 miliardi di euro per il 2023 e a circa 2,4 miliardi di euro per il 2024. Finalmente, ci lasciamo alle spalle interventi economici di stampo assistenzialista e inauguriamo una nuova stagione di azioni concrete a tutela degli italiani". Lo ha dichiarato il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio in discussione generale sulla Nadef in Aula a palazzo Madama.(Rin)