Ue: Fitto, stop a parcellizzazione degli interventi con fondi coesione europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È chiaro che le indicazioni sulla percentuale di spesa lasciano evidenziare diverse problematiche. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, nel corso di un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles, riferendosi all'utilizzo dei fondi di coesione europei. "Siamo nel 2022, sono passati 8 anni dall'inizio della programmazione e abbiamo al momento una percentuale di spesa che si attesta intorno al 50 per cento", ha detto. “Siamo alla vigilia dell'avvio della nuova programmazione 2021-2027 e, date le difficolta, dobbiamo prima di tutto capire i problemi nei quali intervenire", ha aggiunto. La nuova programmazione prevede oltre 73 miliardi di euro, che si sommano alle risorse del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, “quindi la sfida è molto impegnativa e il tema dei meccanismi di spesa e quanto mai decisiva", ha proseguito il ministro nel suo ragionamento. "Se dovessi utilizzare due semplici parole, direi stop alla parcellizzazione degli interventi e sì ad una forte concentrazione degli stessi in pochi interventi chiave, ma molto più efficaci, in grado di poter dare delle risposte adeguate. In molti di questi programmi, se cercassimo con un'infrastruttura medio-grossa realizzata negli ultimi 10-15 anni, avremmo difficoltà a trovarla", ha concluso Fitto.(Beb)