Paesi Bassi-Italia: Mattarella, legati da rapporto di amicizia e franchezza reciproca

- La presenza di cittadini italiani nei Paesi Bassi “è importante e significativa” perché, come avviene in altri Paesi, rappresenta “l’avamposto dell’amicizia bilaterale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che questo pomeriggio, ad Amsterdam, ha incontrato una rappresentanza della comunità italiana nei Paesi Bassi. Avamposto particolarmente “importante” proprio in Olanda visto il rapporto di “collaborazione”. Siamo “Paesi fondatori dell’Ue e dell’alleanza atlantica e siamo uniti da un rapporto di grande amicizia, franchezza reciproca e ricerca, sempre, di punti intesa per lavorare insieme”. (Rin)