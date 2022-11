Lazio: Giannini (Lega), con collegato maggioranza impedisce confronto su salute, lavoro e tempo libero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione demogrillina, picconata qualche ora prima da Giuseppe Conte, ha approvato il suo ultimo atto sfiancando il personale dipendente e calpestando, ancora una volta, gli organi dell'assemblea legislativa. Lo dichiara Daniele Giannini, consigliere regionale della Lega. "Dapprima – prosegue - è stato impedito alla commissione bilancio di esaminare il collegato con il rinvio del provvedimento in aula dove, dal 28 ottobre, abbiamo assistito al soffocamento del dibattito su un atto che avrebbe meritato ben altra attenzione. Con una serie di emendamenti – spiega ancora il consigliere - abbiamo proposto misure tese a ridurre gli adempimenti burocratici per studi medici e odontoiatrici; istituire un fondo a favore del mondo dilettantistico sportivo per contrastare il caro energia e dotare i condomini costituiti da almeno cinquanta unità abitative di defibrillatori. La sopraffazione della maggioranza tuttavia, ci ha impedito di illustrare le iniziative legislative migliorative del testo poiché ha calato alle tre del mattino, dopo estenuanti rinvii dei lavori, un maxi emendamento di 177 commi Il centrodestra – conclude Giannini – una volta vinte le elezioni regionali, avrà il dovere di realizzare quelle proposte e porre al centro della propria azione politica la tutela di salute, lavoro e tempo libero".(Com)