Imprese: Fim-Fiom-Uilm su Wartsila, attivare tavolo ministeriale per garantire continuità produttiva e occupazionale

24 luglio 2021

- Nella giornata di lunedì 7 novembre si è svolto l’incontro tra la direzione aziendale di Wartsila e il coordinamento nazionale di Fim Fiom Uilm. Il coordinamento nazionale Fim, Fiom, Uilm – riferisce una nota – ritiene indispensabile attivare il tavolo ministeriale, come da richiesta di incontro del 2 novembre scorso inviata al ministro Urso, anche per avere conoscenza delle azioni che il ministero intende produrre a sostegno della produzione di motori marini e terresti nel sito di Bagnoli, considerato che, unanimemente alle posizioni sostenute dal presidente della regione Friuli Venezia Giulia, dai parlamentari neo eletti nei collegi triestini e dalle forze politiche, si ritiene strategica questa produzione per la filiera della cantieristica e il sistema manifatturiero italiano. L’incontro del 7 novembre è stato il proseguo dello scorso 25 ottobre con oggetto gli obblighi di informazione previsti dall’art 9 del Ccnl industria metalmeccanica e dagli accordi integrativi aziendali del 2016 e del 2018. (segue) (Rin)