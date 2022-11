Imprese: Fim-Fiom-Uilm su Wartsila, attivare tavolo ministeriale per garantire continuità produttiva e occupazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione aziendale ha: fornito informazioni sull'andamento economico e produttivo esclusivamente con riferimento all’attività di produzione dei motori Marine Power e Energy del Dct e Dct-P; riproposto le ragioni della chiusura del Dct e Dct-P riconducendole ad una sovracapacità produttiva installata (8 Gw tra Trieste e Vasa) rispetto ad un mercato, quello della produzione di motori, che va restringendosi; comunicato le previsioni per il 2023 sulla produzione di motori nel gruppo Wartsila segnatamente ordini certi per 1 Gw e per 1,8 Gw da confermare, quest’ultimi in gran parte riferiti al settore Energy; confermato la revoca del contratto infragruppo per la produzione di motori con effetto per Trieste dal primo gennaio 2023 inviata il 30 giugno 2022; aggiornato il dato sugli organici del gruppo e per singolo sito, che presentano una mobilità interna di 22 dipendenti dall’area Dct ad altre funzioni e mantenuto gli addetti complessivi a 1150; manifestato l'intenzione di pianificare transitoriamente, per un breve periodo, nuove commesse in produzione condizionata alla consegna di parte dei motori già completati. Per conto proprio il Coordinamento Fim, Fiom, Uilm ha: respinto qualsiasi ipotesi di dismissione della produzione di motori a Trieste ritenendo pretestuose e non condivisibili le motivazioni aziendali; considerato incompleta l’informativa aziendale anche perché priva di qualsiasi riferimento all’attività e ai business complessivi del gruppo e alle prospettive dei singoli siti di Trieste, Genova e Napoli; invitato l’azienda a continuare a produrre immettendo nuovi ordini di lavoro su Trieste. (Rin)