Istruzione: Azione scuola, ministro intervenga su specializzati esteri

- Il sindacato Azione Scuola chiede al ministro dell'istruzione Valditara di intervenire immediatamente per consentire la rimozione della riserva e l'immissione in ruolo dei specializzati esteri Tfa sostegno. Lo dichiara in una nota il segretario nazionale del sindacato Azione Scuola, Lorenzo Bifulco. "Alla luce della carenza di docenti di sostegno, l'attribuzione di incarichi di insegnamento a personale non specializzato rappresenta una vergogna. Si persevera ad arrecare grave danno agli alunni Bes e Dsa, pertanto riteniamo fondamentale un intervento del neo ministro", conclude. (Rin)