India: Congresso critica governo per logo presidenza G20, simbolo loto promuove Bjp

20 luglio 2021

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, per voce del responsabile della comunicazione, Jairam Ramesh, ha criticato il governo per la scelta del logo della prossima presidenza del G20. Il logo, selezionato mediante un concorso di design al quale sono pervenute oltre duemila proposte, raffigura il fiore nazionale, il loto, colorato di zafferano e verde – i colori della bandiera insieme al bianco – e accostato al pianeta Terra. Il loto, tuttavia, è anche il simbolo del Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro, Narendra Modi. “Il Bjp non perde occasione per promuoversi spudoratamente”, ha accusato Ramesh, ricordando che invece, più di 70 anni fa, Jawaharlal Nehru “respinse la proposta di fare della bandiera del Congresso la bandiera dell’India”. (segue) (Inn)