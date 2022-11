Veneto: donato all'Ulss 9 sistema ad infrarossi per accesso venoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È avvenuta questa mattina la cerimonia di presentazione del sistema ad infrarossi che verrà utilizzato per la visualizzazione delle vene AccuVein che è stato donato dall'Associazione imprenditori del comprensorio villafranchese (Aiv) al Pronto soccorso dell'Ospedale Magalini. Il sistema, dal valore di 9 mila euro, come spiegato nel comunicato diffuso consente "una valutazione a 'colpo d'occhio' per scegliere il punto di accesso più idoneo, che si traduce in una maggior efficacia e in una più rapida esecuzione dei protocolli di terapia e nella sensibile riduzione d'utilizzo di sistemi di infusione più invasivi e costosi". (Rev)