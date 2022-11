Iran: scioperi e proteste in diverse città per commemorare 40 giorni da repressione a Zahedan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una serie di scioperi e proteste in diverse città dell’Iran sono stati organizzati oggi per celebrare i 40 giorni dal cosiddetto “massacro di Zahedan”, il capoluogo della provincia del Sistan e Balochistan a maggioranza sunnita teatro lo scorso 30 settembre di una grande protesta violentemente repressa dalle forze di sicurezza e costata oltre 90 morti. Secondo il gruppo per i diritti dei curdi iraniani con sede in Norvegia, Hengaw, oggi i negozi hanno chiuso nelle città curde nell'ovest del Paese: Baneh, Kermanshah, Marivan, Sanandaj e Saqez, la città natale di Mahsa Amini, la cui morte avvenuta il 16 settembre scorso a Teheran ha rappresentato la miccia che ha acceso una delle più intense ondate di proteste nella storia della Repubblica islamica dell'Iran. Intanto, oggi, le autorità iraniane hanno nominato un nuovo comandante di polizia, Mohammad Qanbari, dopo il licenziamento del predecessore avvenuto proprio a seguito dei fatti di Zahedan. (segue) (Res)