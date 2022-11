Iran: scioperi e proteste in diverse città per commemorare 40 giorni da repressione a Zahedan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La repressione del 30 settembre è avvenuta dopo che migliaia di persone della minoranza etnica baluci erano scese in piazza dopo la preghiera del venerdì per protestare contro il presunto stupro di una giovane ragazza di 15 anni da parte di un funzionario di polizia di Chabahar. Le manifestazioni si sono trasformate in scontri con le forze di sicurezza che hanno sparato sulla folla. Le autorità iraniane hanno riferito che almeno sei membri delle forze di sicurezza sono stati uccisi nei disordini in Sistan e Balochistan. La provincia ospita la minoranza beluci, che aderisce principalmente all'Islam sunnita e non allo sciismo dominante in Iran. Considerata una delle province più povere dell’Iran, il Sistan e Balochistan è spesso teatro di scontri tra forze di sicurezza e ribelli della minoranza beluci, gruppi estremisti musulmani sunniti o trafficanti di droga. Ieri, due esponenti del gruppo "terrorista" Jaish al-Adl nel Sistan e Balochistan, sono stati giustiziati dopo essere stati condannati per l'omicidio di quattro agenti di polizia nel 2016, secondo “Mizan Online", il sito web della magistratura iraniana. (Res)