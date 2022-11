Usa: medio termine, il Partito democratico guadagna due governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con le vittorie in Massachusetts e nel Maryland, il Partito democratico degli Stati Uniti esce dalle elezioni di medio termine di ieri con due governatori in più rispetto al precedente biennio. I sondaggi della vigilia, in media, prevedevano un trionfo dei repubblicani anche ai vertici dei 36 Stati al voto per il rinnovo dei governatori, con la possibilità di conquistare tre Stati precedentemente sotto il controllo democratico. L’esito delle elezioni, tuttavia, ha mostrato una realtà ben diversa. I candidati democratici sono riusciti a mantenere il controllo di Stati chiave come Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, dove pure le legislature sono dominate dal Partito repubblicano. Gretchen Whitmer e Tony Evers hanno conquistato un nuovo mandato, rispettivamente, in Michigan e Wisconsin, mentre Josh Shapiro ha ottenuto il posto del governatore democratico uscente Tom Wolf sconfiggendo Doug Mastriano, fedelissimo dell’ex presidente Donald Trump. (segue) (Was)