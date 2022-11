Usa: medio termine, il Partito democratico guadagna due governatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancor più significative, tuttavia, sono le vittorie elettorali in Massachusetts e Maryland. Nel primo caso a imporsi è stata Maura Healey, che diventerà la prima donna governatrice dello Stato e la prima persona dichiaratamente lesbica a guidare uno Stato Usa. Wes Moore, invece, è il primo candidato afroamericano a ottenere l’incarico di governatore nel Maryland. Entrambi prenderanno il posto di governatori repubblicani, rispettivamente Charlie Barker e Larry Logan. Nelle prossime ore il Partito democratico potrebbe strappare ai repubblicani anche il controllo dell’Arizona, dove il conteggio dei voti è ancora al 63 per cento e la candidata dem Katie Hobbs è in vantaggio con il 50,9 per cento delle preferenze. (segue) (Was)