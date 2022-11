Germania: Svr, crescita all'1,7 per cento 2022, recessione dello 0,2 per cento 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania sperimenterà un tasso di crescita dell'1,7 per cento nel 2022, ma entrerà in recessione nel 2023 con una contrazione del Pil dello 0,2 per cento. È quanto prevede il Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici tedesco (Svr) nel rapporto d'autunno, pubblicato oggi. I dati sono più ottimisti delle ultime stime del governo federale. Secondo l'esecutivo tedesco, infatti, la crescita sarà dell'1,4 per cento nell'anno in corso, mentre il Pil si ridurrà dello 0,4 per cento nel prossimo. La prognosi più favorevole dello Svr è dovuta anche al fatto che l'economia della Germania è riuscita a crescere contro ogni aspettativa nel terzo trimestre. A ogni modo, il rincaro dell'energia continua a frenare la congiuntura, poiché riduce la domanda colpendo consumi e investimenti. Con riguardo all'inflazione, lo Svr prevede un tasso dell'8 per cento nel 2022 e dell'8,7 per cento nel 2023. Per il governo tedesco, l'indicatore segnerà invece l'8 e il 7 per cento. Secondo lo Svr, rallentamento dell'economia difficilmente avrà conseguenze per il mercato del lavoro. La situazione occupazionale rimane, infatti, stabile, ma la carenza di manodopera qualificata continuerà e si trasformerà in un freno permanente alla crescita. Lo Svr è il gruppo di economisti tedeschi che, noto come i “Cinque saggi” dal numero dei componenti, dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. (Geb)