Veneto: Scalzotto (provincia Verona), per Autostrada Brennero si necessita di risposte celeri

23 luglio 2021

- Si è tenuto oggi presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una riunione per parlare dei lavori sull'A22. "I tempi strettissimi con cui il ministro Matteo Salvini, da poco insediatosi, ha accordato l'incontro con i soci di Autobrennero, sono la dimostrazione della consapevolezza di quanto sia strategico, per i territori attraversati dall'A22, avere risposte celeri", ha commentato Manuel Scalzotto, presidente della provincia di Verona. "Il piano della società per la nuova concessione prevede – ha spiegato - investimenti che hanno pochi precedenti lungo la viabilità tra Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Investimenti, quali la terza corsia o lo sviluppo intermodale, che potranno avere ricadute fondamentali sul territorio veronese, la cui vocazione logistica, produttiva e turistica è riconosciuta a livello internazionale". (Rev)