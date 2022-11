Lazio: avvistati cinghiali vaganti a Pomezia, comune intensifica controlli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alle segnalazioni di cinghiali vaganti sul territorio comunale di Pomezia è stata intensificata la presenza della polizia locale nei luoghi degli avvistamenti e la ditta appaltatrice della raccolta rifiuti è stata sensibilizzata nel prestare la massima attenzione alla qualità del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti organici che avviene regolarmente con cadenza bisettimanale. Il commissario straordinario viceprefetto, Giancarlo Dionisi, ha disposto l’invio di una ulteriore segnalazione agli uffici regionali competenti per la valutazione e l’adozione degli opportuni provvedimenti e invita la popolazione alla collaborazione, segnalando alla polizia locale avvistamenti di cinghiali e continuando a conferire correttamente i rifiuti, soprattutto di natura organica. Lo comunica in una nota il comune di Pomezia. (Com)