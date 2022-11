Usa-Russia: dipartimento di Stato, per la cestista Griner una nuova ingiustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova ingiustizia è stata commessa dalle autorità della Russia nei confronti della cestista statunitense Brittney Griner, trasferita da un carcere di Mosca a una colonia penale in una località sconosciuta. Lo scrive il dipartimento di Stato Usa in una nota, definendo ancora una volta "ingiusta e sbagliata" la detenzione della giovane, accusata di possesso di olio di cannabis. "Stiamo lavorando per assicurare il rilascio di Brittney Griner, ma ci aspettiamo che le autorità russe garantiscano ai funzionari della nostra ambasciata accesso regolare a tutti i cittadini Usa detenuti in Russia, inclusa Brittney, dal momento che è un loro obbligo. Garantire la salute e il benessere dei detenuti statunitensi in Russia è una priorità, e continueremo a fare pressione perché tutti vengano trattati in maniera equa e trasparente", si legge nella nota. (Was)