Ucraina: Tajani, aggressione russa rappresenta violazione norme essenziali internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina rappresenta una violazione di norme essenziali che tutti i Paesi sono chiamati a rispettare. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo con un videomessaggio al premio Iai intitolato “Giovani talenti per l'Italia, l'Europa e il mondo”. "Non può esistere pace senza giustizia", e la giustizia non può esistere "senza il rispetto delle regole e dei diritti che ci siamo dati in maniera democratica", ha rilevato Tajani. In uno scenario internazionale "mutato e mutevole, bisogna ragionare "sull'importanza di una maggiore autonomia strategica, sul rientro delle produzioni, sulla coesione delle nostre alleanze internazionali", ha proseguito il ministro, sottolineando i rischi delle interdipendenze. "La definizione di confine è destinato ancora a mutare", ha spiegato Tajani, chiedendo ai giovani di essere "protagonisti" sulla riflessione in materia e sulla soluzione alle sfide attuali e future.(Res)