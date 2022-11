Germania: Svr, aumentare le tasse sui redditi più elevati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale deve aumentare le tasse sui redditi più elevati per finanziare la risposta alla crisi dell'energia, innalzando l'aliquota massima o introducendo un contributo di solidarietà per questa classe di contribuenti. È quanto propone il Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici tedesco (Svr) nel rapporto d'autunno, pubblicato oggi. Nel documento si suggerisce che, aumentando la pressione fiscale sui redditi più alti, gli aiuti per famiglie e imprese contro il rincaro di elettricità e gas guadagnerebbero in “accuratezza”. Inoltre, verrebbe inviato un messaggio di solidarietà per il superamento della crisi dell'energia. Come nota il quotidiano “Handelsblatt”, la proposta segna un'inversione di tendenza per l'Svr, che storicamente si considerava “il custode di un'economia liberale, rifiutava l'aumento delle tasse e chiedeva tagli fiscali”. Tuttavia, a seguito di diversi “cambi di personale, la prospettiva è cambiata”. Ora, il rapporto dell'Svr alimenta ulteriormente il dibattito sulla politica fiscale in corso tra le forze che compongono il governo federale. In particolare, il Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha accolto con entusiasmo le proposte, mentre il ministero delle Finanze, guidato dal presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) Christian Lindner, è contrario all'aumento delle tasse. Secondo il dicastero, imposte più elevate contrastano infatti con l'obiettivo di preservare la competitività della Germania. (segue) (Geb)