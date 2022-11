Germania: Svr, aumentare le tasse sui redditi più elevati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Svr, invece, tasse più alte promuovono la giustizia sociale e contribuiscono a ridurre l'inflazione che, in base alla previsioni dell'ente, dovrebbe aumentare all'8 per cento nel 2022 e all'8,7 per cento nel 2023. La presidente dell'Svr, Monika Schnitzer, aveva già proposto un contributo di solidarietà contro la crisi dell'energia. Ora, il Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici tedesco ritiene questa misura necessaria, in particolare a fronte dei freni al prezzo di elettricità e gas che il governo federale sta per introdurre. Allo stesso tempo, l'Svr avverte che, con questi aiuti, le fasce di reddito più elevato potrebbero aumentare i consumi e quindi i prezzi, portando a un ulteriore incremento dell'inflazione. Al fine di evitare tale sviluppo, i redditi più alti devono pagare più tasse così da ottenere una ridistribuzione più equa. Inoltre, grazie alle maggiori entrate fiscali, lo Stato potrebbe finanziare la risposta alla crisi dell'energia con meno debito. (Geb)