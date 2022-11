Cina-Germania: ministero Esteri Pechino, no a "politicizzazione" cooperazione commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica che la Germania "si astenga dalla strumentalizzazione politica della cooperazione commerciale" e non ricorra al concetto di sicurezza nazionale "come pretesto per praticare il protezionismo". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian, durante la conferenza stampa odierna. La Germania e il resto dei Paesi dovrebbero fornire "un ambiente di mercato equo, aperto e non discriminatorio per le aziende cinesi operanti in quei territori, astenersi dalla strumentalizzazione politica della regolare cooperazione economico-commerciale e ancor meno ricorrere alla sicurezza nazionale come pretesto per praticare il protezionismo", ha detto. (segue) (Cip)