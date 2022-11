Cina-Germania: ministero Esteri Pechino, no a "politicizzazione" cooperazione commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva tedesca "Zdf", il governo federale ha bloccato l'acquisizione cinese della fabbrica Elmos di Dortmund, che produce principalmente microchip per l'industria automobilistica. Lo stabilimento avrebbe dovuto essere venduto alla concorrente Silex Microsystems, azienda svedese controllata dal gruppo cinese Sai Microelectronics, per 85 milioni di euro. La cessione dell'impresa ha incontrato una larga opposizione in seno alla maggioranza di governo e dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l'agenzia di intelligence tedesca, che ha paventato i rischi di un'eccessiva dipendenza dalla Cina. (segue) (Cip)