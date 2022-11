Cina-Germania: ministero Esteri Pechino, no a "politicizzazione" cooperazione commerciale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli stessi timori erano sorti in merito alla partecipazione del gruppo statale cinese per le spedizioni e la logistica, Cosco, nel porto di Amburgo. Il mese scorso il governo federale ha tuttavia approvato l'acquisizione da parte del gruppo di una quota del 24,9 per cento nel terminale di Tollerort, favorevole alla Cancelleria ma osteggiata da sei ministeri (Esteri, Interno, Difesa, Economia e Protezione del clima, Finanze, Trasporti e Digitale). In precedenza, l'accordo tra il gruppo e Hhla, l'operatore portuale di Amburgo, prevedeva l'acquisizione di una quota del 35 per cento per 65 milioni di euro ma, a fronte delle posizioni dell'ufficio del cancelliere Olaf Scholz, i sei dicasteri hanno elaborato una soluzione di emergenza, riducendo la partecipazione di Cosco nel terminale di Tollerort al 24,9 per cento. (segue) (Cip)