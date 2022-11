Cina-Germania: ministero Esteri Pechino, no a "politicizzazione" cooperazione commerciale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Olaf Scholz ha avuto l'occasione di pianificare le future modalità di cooperazione bilaterale direttamente con il presidente Xi Jinping, che ha incontrato a Pechino il 4 novembre scorso. Nel corso del colloquio, Xi ha sollecitato la controparte ad approfondire la cooperazione nei settori tradizionali e in quelli emergenti, invitando Berlino a impedire ingerenze esterne nelle relazioni bilaterali. Le parti hanno discusso anche gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina, rispetto alla quale la Cina ha espresso ferma condanna al ricorso o alla minaccia d'impiego delle armi nucleari. Chiarendo la posizione di Pechino sul nucleare, Xi ha inviato un chiaro messaggio tanto alla Russia quanto all'Ucraina, accusata da Mosca di preparare una "bomba sporca". A fare luce sulle accuse è stata l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), le cui ispezioni in tre centrali dell'Ucraina non hanno rivelato alcuna traccia di tali attività. (Cip)