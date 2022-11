Imprese: Fiera Milano, in primi nove mesi ricavi in crescita e rivisto al rialzo Ebitda 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha approvato oggi i risultati al 30 settembre 2022. Di seguito i numeri dei primi nove mesi del 2022: Ricavi pari a 161,7 milioni, in crescita di 121,8 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021; Ebitda a Euro 49,9 milioni, in miglioramento di 56,9 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021; Ebit pari a 14,1 milioni, in miglioramento di Euro 54,6 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021; Risultato netto pari a 0,9 milioni, in miglioramento di Euro 25,1 milioni rispetto ai primi nove mesi 2021; Indebitamento finanziario netto ante effetti IFRS 16: disponibilità finanziaria netta al 30 settembre 2022 pari a 51,2 milioni, in miglioramento di 3,7 milioni rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 47,3 milioni al 31 dicembre 2021. Il Gruppo rivede al rialzo il target di Ebitda per l'esercizio 2022 nel nuovo range di 50-55 milioni, superiore rispetto al range di 40-50 milioni dichiarato a febbraio 2021 nel piano CONN.E.C.T. 2025. "Gli ottimi risultati realizzati nei primi nove mesi del 2022, rappresentano un importante segnale della ormai consolidata ripresa dopo i difficili anni di pandemia”, commenta l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo, sottolineando che “la continuità di business, a differenza di quanto è accaduto nel 2021, ci consente di porre delle basi solide per il futuro, a iniziare dal 2023 che si presenta con un calendario ricco di appuntamenti fieristici". (segue) (Com)