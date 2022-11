Imprese: Fiera Milano, in primi nove mesi ricavi in crescita e rivisto al rialzo Ebitda 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fiera Milano - prosegue Palermo - si sta dimostrando sempre più competitiva nel rafforzare la sua attrattività internazionale, giocando un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle aziende italiane all'estero e confermando Milano, e il suo polo fieristico, come un hub internazionale in grado di offrire una piattaforma unica per ospitare eventi rilevanti di portata mondiale. Penso a manifestazioni come Gastech, capace di valorizzare e accrescere l'impatto economico diretto sul nostro territorio, o ad appuntamenti internazionali come Find che Fiera Milano ha organizzato per offrire la possibilità alle nostre aziende di design di esportare in Asia uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy nel mondo. Sulla base delle informazioni disponibili e considerando i risultati molto positivi registrati nei primi nove mesi dell'anno, sia in termini di considerevole partecipazione alle manifestazioni che di mantenimento dei livelli di pricing e volumi previsti, Fiera Milano ha deciso di rivedere al rialzo il target di Ebitda per l'esercizio 2022 nel nuovo range di 50-55 milioni di euro, superiore rispetto al range di 40-50 milioni di euro dichiarato a febbraio 2021 nel piano Conn.e.c.t. 2025. Accanto agli obiettivi economico-finanziari, continua l'impegno del Gruppo nello sviluppo di un modello di business sempre più sostenibile. Abbiamo infatti avviato il percorso di misurazione dell'impronta carbonica delle nostre manifestazioni con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale degli eventi, in linea con la nostra adesione all'iniziativa internazionale Net Carbon Zero Events. Anche l'agenzia di rating Esg Sustainalytics ha valutato positivamente l'impegno di Fiera Milano, posizionandola nella seconda migliore classe di rating "Low ESG Risk" e riconoscendo la capacità dell'azienda di gestire in maniera efficace i fattori Esg, con particolare apprezzamento per le politiche di corporate governance". (Com)