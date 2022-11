Energia : Michel, è tempo di agire, chiesto a Commissione di prendere misure urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È tempo di agire, l'inazione non è più un'opzione. Lo ha detto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, parlando della crisi energetica nel corso di un intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Bruxelles. "Durante l'ultimo Consiglio europeo abbiamo chiesto alla Commissione di presentare urgentemente proposte legislative concrete per far fronte alla crisi energetica", ha detto. "La guerra in Ucraina e la crisi energetica hanno colpito direttamente in nostri cittadini e le nostre economie. È tempo di agire, l'inazione non è più un'opzione", ha aggiunto Michel. (Beb)