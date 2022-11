Imprese: Eni e Leonardo insieme per sviluppo progetti decarbonizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Franco Ongaro, Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo, ha dichiarato: “La collaborazione nella ricerca di soluzioni tecnologiche su tematiche di sostenibilità tra due realtà industriali di primo piano a livello internazionale rappresenta un traguardo importante per affrontare le sfide future. Lo studio e la sperimentazione di carburanti sostenibili, ad esempio, uno degli ambiti dell’attività congiunta, avrà nei prossimi anni un impatto decisivo sull’intero settore aeronautico. La collaborazione di Leonardo con Eni segna, dunque, un ulteriore passo nella creazione di sinergie innovative e condivisione di competenze in settori centrali per lo sviluppo tecnologico in chiave sostenibile, a beneficio non solo delle singole imprese ma dell’intero sistema Paese”. Eni Spa e Leonardo Spa sono parti correlate. La presente intesa potrà essere oggetto di successivi accordi vincolanti che le parti definiranno nel rispetto della normativa applicabile ivi inclusa quella in materia di operazioni tra parti correlate. (Rin)