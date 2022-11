Nadef: Cottarelli (Pd), presenta gravi carenze su crescita e uguaglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nadef presenta "omissioni rilevanti su fronti importanti come quello della crescita e l'uguaglianza. In particolare, su due punti centrali per lo sviluppo del Paese quali la pubblica istruzione e la sanità. Quali sono le priorità di spesa e le relative fonti di finanziamento per questi capitoli? Nulla viene detto". Lo ha detto il senatore del Pd Carlo Cottarelli intervenendo in Aula in discussione generale sulla Nota di aggiornamento al Def. "Si dice di voler fronteggiare i costi dell'energia, ma allo stesso tempo si ammette che le risorse saranno sufficienti solo fino ai primi mesi del 2023 - ha concluso Cottarelli -. Per questo saranno necessari nuovi interventi e nuove risorse, ma di ciò non si fa menzione". (Rin)