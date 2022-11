Regionali: Calenda, candidatura D'Amato nel Lazio non collegata a Moratti in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le prossime elezioni regionali "sto dialogando con il Partito democratico da molto tempo su Moratti e su D'Amato, anche se le due cose non sono collegate". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intercettato dai cronisti, mentre passava in motorino a piazza di Pietra a Roma. "Se loro non riescono a convergere sulla Moratti amen. Io avevo solo detto che non si poteva fare che da un lato il Pd stava con il Terzo polo e dall'altro con M5s", ha concluso. (Rer)