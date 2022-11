Muro Berlino: Bergamini (FI), battersi sempre per la libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il muro di Berlino costruito negli anni '60 e abbattuto il 9 novembre del 1989 “ci ricorda, oggi più che mai, che la libertà non è mai, mai, qualcosa di acquisito. Anche in tempi cupi dobbiamo batterci ogni giorno per essa perché è da essa che derivano diritti, pace e democrazia". Lo scrive sui social la deputata di Forza Italia (FI), Deborah Bergamini, in occasione del trentatreesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. (Rin)