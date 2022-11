Spagna: domani ministro Albares a Bruxelles per preparare presidenza Ue 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, sarà domani a Bruxelles per continuare i preparativi per la presidenza di turno dell'Ue che la Spagna assumerà nella seconda metà del 2023. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", Albares incontrerà il vicepresidente della Commissione responsabile delle relazioni interistituzionali, Maros Sefcovic, e il commissario per il Mercato interno e i servizi, Thierry Breton, nonché la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. La visita di Albares a Bruxelles coinciderà con l'inizio di un nuovo ciclo di negoziati tra l'Unione europea e il Regno Unito sulla situazione di Gibilterra dopo la Brexit, colloqui che si trascinano dalla rottura britannica con l'Ue a 27 e che continuano con questioni chiave sul tavolo, come il controllo del passaggio di frontiera con la Spagna, porta d'accesso al resto dell'Unione. Per quanto riguarda l'incontro con Metsola, potrebbe servire a soddisfare la richiesta del governo di poter utilizzare il catalano, il galiziano e il basco nelle sessioni plenarie del Parlamento europeo. (Spm)