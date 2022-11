Governo: Fitto, incontro a Bruxelles con gli eurodeputati italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha incontrato questa mattina a Bruxelles gli eurodeputati italiani. Durante l’incontro il ministro Fitto ha espresso l’importanza di un forte coordinamento tra il governo italiano e le delegazioni italiane sui principali dossier dell’attualità europea come l’energia, l’Ucraina, il Pnrr, l’immigrazione e la riforma della governance economica. Soddisfazione da parte del ministro Fitto per il clima di collaborazione espresso dagli eurodeputati italiani. (Res)