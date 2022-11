Piemonte: Cirio su morte Merlo, scompare grande uomo e imprenditore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il cavalier Merlo scompare non solo un grande imprenditore, ma prima di tutto un grande uomo. Lo ha affermato in una nota stampa il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando la morte di Amilcare Merlo, industriale Cuneese di sollevatori telescopici e macchine da lavoro. "Un uomo che è stato modello della migliore tradizione di quella imprenditoria che ha sempre saputo coniugare il successo con l’etica legata alla propria comunità - ha continuato Cirio -. Un valore che rende il Piemonte una terra fortunata. Ogni investimento di Amilcare Merlo era per la sua azienda, ma anche per il suo territorio. E lo dimostra l’impegno per l’aeroporto, uno dei progetti in cui ha creduto e investito di più, una delle tante eredità positive che lascia per il futuro del nostro Piemonte", ha concluso. (Rpi)