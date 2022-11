Ue: Gentiloni, nostre proposte cercano di creare spazio per futuri investimenti pubblici europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direzione della nostra proposta sulla revisione del quadro di governance economica europeo è quella di creare uno spazio per la transizione digitale e i grandi investimenti che aspettano l'Europa nei prossimi anni. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa alla Commissione europea. "Parliamo di centinaia di miliardi di euro di investimenti. È chiaro che cifre del genere vadano coperte prevalentemente con investimenti privati, ma in queste transizioni c'è necessità anche di investimenti pubblici, perché ci sono alcuni settori in cui il mercato da solo non arriverà", ha detto. "Inutile negare che ci sia bisogno di fare spazio agli investimenti pubblici per le priorità comuni europee", ha aggiunto Gentiloni. (Beb)