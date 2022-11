Municipio Roma VIII: presidente, ok a intitolazione impianto sportivo a Francesco Valdiserri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio del Municipio Roma VIII ha approvato questa mattina una mozione per l'intitolazione dell'impianto sportivo di via Alessandro Severo 209 in concessione alla polisportiva Castello a Francesco Valdiserri, il giovane investito la notte del 20 ottobre sulla via Cristoforo Colombo, proprio di fronte all'impianto. La mozione è stata presentata dal gruppo municipale Sinistra civica ecologista, Partito democratico e lista Civica Gualtieri e sottoscritta da tutte le altre forze politiche che compongono il consiglio municipale. Lo riferisce in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri: "Il Municipio - spiega Ciaccheri - è ancora scosso dalla tragedia che ha colpito la famiglia Valdiserri e il giovane Francesco. Una solidarietà straordinaria nel corso di queste settimane si è stretta intorno alla famiglia del ragazzo e ha rimarcato la necessità di nuovi interventi sulla sicurezza stradale. Questa stessa comunità sente di dover essere accanto alla famiglia Valdiserri e a tutte le famiglie di tutte le vittime della strada sul territorio municipale". (segue) (Com)