Municipio Roma VIII: presidente, ok a intitolazione impianto sportivo a Francesco Valdiserri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi in Municipio Roma VIII è passata una mozione importante – prosegue Ciaccheri – per intitolare il campo della Polisportiva G. Castello su via Alessandro Severo un campo storico della Capitale e sul territorio municipale alla memoria di Francesco Valdiserri, proprio nei pressi del tragico incidente. È un atto coerente con il lavoro che la stessa Assemblea capitolina sta portando avanti nella stessa direzione e in cui il Municipio ha voluto dare un segnale forte e convinto in questo senso. Nei prossimi giorni - conclude il presidente - incontreremo la famiglia Valdiserri per condividere anche di persona oltre che nei contatti che abbiamo avuto in queste settimane la volontà espressa dalla polisportiva G. Castello che oggi deve trovare accoglienza da Roma Capitale per una intitolazione così significativa per la nostra città". (Com)