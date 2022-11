Francia: Macron ufficializza fine operazione Barkhane nel Sahel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ufficializzato al fine dell'operazione militare Barkhane, attiva nel Sahel contro la minaccia jihadista. "Non abbiamo la vocazione di restare a tempo indeterminato sui terreni di operazione", ha detto il capo dello Stato da Tolone. "I nostri interventi devono essere limitati meglio nel tempo", ha poi aggiunto Macron. "Ecco perché ho preso la decisione in coordinamento con altri attori di mettere fine a Barkhane", ha detto affermato Macron. "Dobbiamo saper cambiare metodo, il nostro impegno con i Paesi africani deve essere incentrato meglio su una logica di sostegno e cooperazione. Ecco perché lanceremo una fase di scambi con i nostri partner africani, per far evolvere lo statuto delle missioni delle base francesi in Africa", ha continuato il presidente francese.(Frp)