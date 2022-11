Ucraina: Dombrovskis su “no” ungherese a prestito comune, abbiamo bisogno di sostegno stabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrivskis, ha sottolineato la necessità di fornire un finanziamento “stabile e prevedibile” all’Ucraina nel prossimo periodo. Dombrovskis ha così risposto ai giornalisti che chiedevano, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bruxelles, un commento al mancato assenso annunciato dalle autorità ungheresi al Piano europeo di sostegno finanziario regolare all’Ucraina. Budapest ha infatti precisato che intende continuare a fornire un sostegno finanziario bilaterale ma non attraverso un sistema di prestiti comuni. “C’è un segnale chiaro dall’Ucraina, loro si attendono un finanziamento più stabile e prevedibile rispetto a quest’anno”, ha detto Dombrovskis. “Per l’anno prossimo il finanziamento deve essere più stabile e prevedibile, non solo da parte dell’Ue ma anche degli altri donatori internazionali. La nostra proposta fornirà questa stabilità molto più che in qualunque forma bilaterale”, ha detto Dombrovskis. “Noi stiamo cercando di finalizzare l’iter (per l’approvazione e l’attuazione del Piano) entro fine anno, la presidenza ceca ci sostiene molto. All’Ecofin del 6 dicembre saranno prese decisioni importanti in merito”, ha concluso Dombrovskis.(Beb)