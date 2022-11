Lombardia 2023: Ronzulli (FI), ricandidatura Fontana è conseguenza del suo ottimo lavoro negli ultimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente Fontana è stato un ottimo governatore e la sua ricandidatura per un secondo mandato è una conseguenza naturale del gran lavoro svolto negli ultimi cinque anni. Questa stagione di buon governo di centrodestra, che ha dato prova di enorme capacità ed efficacia, come dimostrano, per esempio, i risultati ottenuti nella lotta al Covid e lo straordinario successo della campagna vaccinale, deve proseguire. Forza Italia sarà ancora una volta determinante per il successo di Attilio Fontana e dell'intera coalizione alle elezioni regionali del 2023". Lo afferma in una nota Licia Ronzulli, presidente del gruppo Forza Italia al Senato e coordinatore del partito in Lombardia.(Com)