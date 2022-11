Ue: Gentiloni, regola di riduzione del debito è irrealistica, ma modifica non sarà facile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale regola di riduzione del debito è irrealistica, ma le trattative per cambiarla non saranno semplici. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in un punto stampa alla Commissione europea. "Sono soddisfatto della proposta della Commissione sulle nuove regole per la riforma del quadro di governance economica europea. Tutti i Paesi riconoscono che la regola di riduzione del debito attualmente in vigore è irrealistica", ha detto. "La discussione con gli Stati membri su come modificarla non sarà però semplicissima. L'unità che ho visto al collegio dei Commissari è un forte segnale del fatto che i lavori in merito sono possibili", ha aggiunto. "Il messaggio ai mercati è che l'Unione europea non ha solo una clausola delle sospensione, ma avrà presto nuove regole", ha concluso Gentiloni. (Beb)