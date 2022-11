Speciale energia: Urso, sui nuovi impianti ascolteremo i territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministero dello Sviluppo economico è diventato delle Imprese e del Made in Italy. "Non è una mera modifica lessicale, - spiega il ministro Adolfo Urso al "Corriere della Sera" - noi poniamo al centro non soltanto gli imprenditori ma anche chi collabora e dunque i loro dipendenti. L'eccellenza di questa attività è il made in Italy". Quanto alle imprese che hanno spostato il domicilio fiscale all'estero, "le incentiveremo a tornare. Ciò tocca anche la politica fiscale che dobbiamo realizzare. Uno dei problemi per cui vengono disattese le richieste degli investitori internazionali sono i tempi lunghi della nostra burocrazia. Per questo Palazzo Chigi ha appena approvato un decreto legge che consente al ministero di avocare a sé ogni procedimento autorizzativo che fosse bloccato". Il governo intende mobilitare 21 miliardi per imprese e famiglie nel 2023 contro il caro bollette, aumentando il debito: "Gli aiuti vanno dati ovviamente con criteri generali che riguardano tutte le imprese energivore. Noi proseguiremo sulla strada già indicata con Draghi di ripartire risorse per tutte le imprese energivore. Di nuovo c'è che noi cominciamo a estrarre più gas in Italia. Non ci limitiamo a gestire le emergenze come si è fatto in passato. il gas in più estratto sarà destinato per il 75 per cento alle imprese". (Res)