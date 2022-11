Speciale energia: Durigon, non c'è tempo e non ci sono soldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Calma, siamo al governo da nemmeno un mese, i tempi sono strettissimi e tutto non si può fare subito" avverte il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, in una intervista alla "Stampa". "Anche perché avendo deciso di concentrare il grosso delle risorse per contrastare il caro-energia per gli altri interventi non resta molto". E questo vale innanzitutto per le pensioni. Quanto al reddito di cittadinanza l'esponente della Lega rilancia la sua proposta in base alla quale basterà rifiutare anche una sola offerta di lavoro per perdere il sussidio. Il suo ministro, Marina Calderone, però non sembra molto convinta di questa soluzione. Sostiene che 'è solo una delle posizioni sul tavolo' e che il suo compito è fare la sintesi. "Nella maggioranza c'è chi ha posizioni ben più nette, io invece ho un approccio più soft e punto a dare una prospettiva futura all'Rdc". Dire che dopo un rifiuto salta l'assegno non è tanto 'soft', "ma bisogna sempre tener presente che non si tratterebbe di rifiutare qualsiasi tipo di lavoro: ricordo che la norma parla già ora parla di offerta congrua, con la giusta distanza e nel giusto campo di attività". "L'obiettivo - spiega il sottosegretario - è quello di spronare i percettori del reddito facendo capire loro che l'obiettivo non può essere incassare questo sussidio a vita ma piuttosto trovare assieme allo Stato un lavoro. Di qui poi la proposta di décalage del sussidio, sia in termini di durata che di importi, e l'intenzione di potenziare i piani di formazione. Che è ciò che è mancato finora perché a causa di tanti fattori, dal Covid al contingentamento, alla guerra, non è stato facile formare anche queste persone". (Res)