Speciale energia: Fvg, assessore Attività produttive, su caro energia monitoraggio costante del sistema produttivo

- Sia sul fronte della crisi energetica sia di fronte alle difficoltà che stanno vivendo alcune imprese, la Regione Friuli Venezia Giulia è impegnata in un monitoraggio costante del sistema produttivo. Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, nel corso di un incontro a Pordenone con i vertici di Confindustria Alto Adriatico e il presidente, Michelangelo Agrusti. Durante l'incontro è stata presentata la task-Force, costituita da Confindustria e Polo tecnologico di Pordenone, in cui una decina di ingegneri operano per creare un grande gruppo di acquisto di sistemi fotovoltaici che metta insieme le imprese che li richiedono, i fornitori e gli installatori. Al momento sono 130 le aziende associate. "Riguardo al tema dell'energia e dei necessari interventi di efficientamento mi è stato presentato un sistema virtuoso, che parte dalle imprese e dal territorio, volto proprio ad affrontare il tema del risparmio di energia e delle nuove fonti rinnovabili", ha affermato Bini. "Non lamentele o richieste di aiuto fini a se stesse - ha proseguito -, ma importanti progettualità di cui terremo conto nella stesura del prossimo bando per i contributi alle imprese che puntano sul fotovoltaico, che predisporremo entro l'anno". (Frt)