Speciale energia: Abruzzo, caro energia insostenibile, centrosinistra a fianco dei 17 sindaci che hanno spento i lampioni

- "Abbiamo appreso dell'iniziativa dei 17 comuni della Val Pescara, che hanno simbolicamente spento i lampioni contro il caro energia. I sindaci non sono in grado di fare fronte all'incremento delle tariffe in bolletta, per questo hanno già prospettato per i prossimi giorni un piano collettivo di razionalizzazione dell'illuminazione pubblica, ovvero lo spegnimento programmato degli impianti durante le ore notturne. Provvedimento adottato di certo non a cuor leggero, in quanto finirà inevitabilmente per arrecare disagi ed influire sulla sicurezza dei cittadini. Una misura minima che tuttavia si prospetta già insufficiente, per cui, a meno di interventi tempestivi del governo, il rischio è che possano seguire tagli anche ai servizi essenziali - molti comuni ad esempio si trovano in aree montane, zone in cui le scuole necessitano di un riscaldamento adeguato ai freddi invernali -, al sociale, alla cultura e altri settori fondamentali come il turismo. Diversi primi cittadini hanno già annunciato infatti che quest'anno non saranno allestite le luminarie natalizie, una beffa ulteriore per territori che vivono di introiti turistici e dove i mercatini costituiscono attrattori imprescindibili". (Gru)