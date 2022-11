Speciale energia: Libia, russa Tatneft riprende le esplorazioni petrolifere nel bacino di Ghadames

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), l’ente petrolifero statale della Libia, ha annunciato che la compagnia petrolifera e del gas russa Tatneft ha ripreso le attività di esplorazione di idrocarburi nell'area del bacino di Ghadames, nella Libia occidentale. A tal proposito, un incontro tecnico con i funzionari della Noc si è tenuto, ha precisato l’azienda libica. Al centro dei colloqui, l'attività esplorativa nel corso del 2022 e i lavori tecnici per l'anno 2023. In particolare, la Noc ha confermato che Tatneft ha ripreso le sue attività di esplorazione nell'area del bacino di Ghadames dopo che la National Drilling Company ha condotto i test per il pozzo D1-8214. L'incontro con i funzionari di Tatneft “fa parte degli incontri tecnici annuali congiunti tra la Noc e le sue società straniere”, conclude la nota. (Lit)