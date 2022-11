Speciale energia: Grecia-Egitto, Mitsotakis, con al Sisi ragioniamo su nuova interconnessione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario che Grecia ed Egitto cooperino ulteriormente per quanto riguarda l'interconnessione energetica. "È una questione di grande importanza per Atene". Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, durante un intervento ad un evento di alto livello dal titolo "Coordinamento delle azioni sul cambiamento climatico nel Mediterraneo orientale e nel Medio Oriente" che si è tenuto nell'ambito della Cop27 a Sharm El Sheikh in Egitto. Alla tavola rotonda hanno preso parte anche il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, e l'omologo cipriota, Nikos Anastasiades. "Naturalmente, stiamo esaminando con il presidente Al Sisi la possibilità di sviluppare una nuova, significativa interconnessione tra Egitto e Grecia per essere in grado di trasferire energia a basso costo da fonti di energia rinnovabile, che sarà prodotta in questa parte del mondo, non solo in Grecia ma anche in altri mercati europei che cercano energia più economica generata dalle rinnovabili", ha affermato Mitsotakis. (Gra)