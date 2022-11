Turchia: otto bambini siriani tra le vittime dell'incendio nella provincia di Bursa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto rifugiati siriani minorenni e una donna hanno perso la vista a seguito di un incendio scoppiato nella notte tra l’8 e il 9 novembre in un’abitazione nella provincia di Bursa, nel nord-ovest della Turchia, Paese che ospita circa 3,7 milioni di sfollati siriani. Lo riferisce l’emittente panaraba “Al Arabiya”. Il governatore di Bursa, Yakup Canbolat, ha affermato che "l'incendio è scoppiato nella sera di martedì 8 novembre al primo piano di un edificio di quattro piani nel distretto di Yildirim, nella provincia di Bursa". Da una prima indagine, è emerso che l’incendio è stato provocato da una stufa, ha precisato il governatore. Le vittime sono sei fratelli di età compresa tra uno e dieci anni, la madre di 31 anni e due cugini di dieci e undici anni. Il padre, che non era in casa quando è scoppiato l'incendio, ha cercato di salvare i suoi familiari, ma è stato portato in ospedale dopo essere rimasto intossicato dalle esalazioni del fumo, ha aggiunto il governatore. "I vigili del fuoco si sono immediatamente precipitati sul posto e hanno cercato di spegnere l'incendio, ma dopo che l'incendio è stato estinto, la scena a cui hanno assistito all'interno dell’abitazione è stata triste. Abbiamo provato una profonda tristezza impossibile da descrivere”, ha affermato Canbolat. Quest’ultimo ha inoltre riferito che anche altri tre vicini sono stati trasferiti in ospedale per le inalazioni di fumo. (Res)