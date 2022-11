Farnesina: Terracciano, diplomazia culturale va consolidata in quanto pilastro della politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diplomazia culturale va consolidata in quanto pilastro della politica estera italiana. Lo ha detto il direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale, l’ambasciatore Pasquale Terracciano, alla conferenza stampa “Da Praga al mondo: 100 anni di diplomazia culturale” alla Farnesina. “E’ diffusa la consapevolezza dell’importanza della cultura italiana all’estero” e da qui è sorta la necessità di “una nuova direzione generale” e di “investire nella diplomazia culturale”, ha detto. “La rete dei nostri istituti di cultura è composta da 84 ma vogliamo ampliarla. Due nuovi istituti apriranno ad Almaty e Miami, mentre l’anno prossimo sarà la volta di Sarajevo, Amman, Bangkok e Hanoi”, ha proseguito l’ambasciatore. Il primo aprì a Praga nel 1922: “Non esistevano all’epoca istituti come quelli attuali ma solo istituzioni private. L’allora ambasciatore a Praga ebbe quest’intuizione e allora le sedi erano immaginate innanzitutto come strumento per la formazione dei figli degli italiani espatriati all’estero”. “Questa prima fase con il tempo si è trasformata in altro, si è evoluta stante la maggior complessità del contesto internazionale. Oggi vogliamo guardare agli istituti di cultura come un punto di dialogo per intellettuali, artisti, cittadini italiani e stranieri che vogliono instaurare un rapporto culturale con il nostro Paese”, ha spiegato Terracciano.Il centenario della fondazione del primo istituto italiano di cultura a Praga conta “un ambizioso catalogo di iniziative ed eventi per dare un filo conduttore alle sedi per una maggiore riconoscibilità alla nostra produzione culturale all’estero”. Il tutto è avvenuto con “un uso oculato delle risorse finanziarie, che non sono ingenti. Abbiamo un decimo di quanto ha a disposizione la Germania”, ha precisato Terracciano, per il quale gli istituti devono diventare “mediatori tra la scena culturale italiana e quella locale”. Tra le iniziative menzionate a titolo di esempio di sono una mostra fotografica dedicata ai siti italiani Unesco, con fotografie realizzate da grandi fotografi italiani del XX secolo, che ricorda “che abbiamo il primato per numero di siti (58), ma anche che conservarli è un impegno morale”. Ci sarà poi una selezione dalla collezione Farnesina a cura di Achille Bonito Oliva, intitolata “La grande visione italiana”, che sarà allestita innanzitutto a Singapore e poi altrove. E poi ci saranno “Mirabilia”, una produzione multimediale basata sulla narrazione aumentata della storia dei mosaici; una mostra con Torino Musei Europa sui valori promossi dal Consiglio d’Europa; una collaborazione con Italia Festival per mettere a disposizione della rete una selezione annuale con le migliori proposte sceniche (teatrali, musicali, multimediali); una collaborazione con Premio Riccione Teatro per la promozione di testi della drammaturgia italiana contemporanea; “Jazz It Abroad”, progetto per sostenere tournée estere di musicisti italiani; una collaborazione con l’Orchestra di Santa Cecilia per concerti in forma cameristica presso gli istituti di cultura di Amburgo, Monaco e Vienna e tante altre iniziative. (Res)